Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Маттиас Гласнер
Matthias Glasner
Киноафиша
Персоны
Маттиас Гласнер
Маттиас Гласнер
Matthias Glasner
Дата рождения
20 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.7
Жизнь
(2024)
7.5
Подводная лодка
(2018)
6.9
Грядущие дни
(2010)
Фильмография Маттиас Гласнер
Жанр
Все
Военный
Драма
Триллер
Фантастика
Год
Все
2024
2018
2011
2010
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Режиссер
3
Продюсер
3
Сценарист
2
7.7
Жизнь
Sterben
драма
2024, Германия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.5
Подводная лодка
драма, триллер, военный
2018, Германия/Чехия
6.7
Милосердие
Gnade
драма
2011, Германия / Норвегия
6.9
Грядущие дни
Die kommenden Tage
фантастика, драма
2010, Германия
Смотреть трейлер
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667