Маттиас Гласнер Matthias Glasner
Маттиас Гласнер

Matthias Glasner

Дата рождения
20 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Фильмография Маттиас Гласнер

Жанр
Год
Жизнь 7.7
Жизнь Sterben
драма 2024, Германия
Смотреть трейлер
Подводная лодка 7.5
Подводная лодка
драма, триллер, военный 2018, Германия/Чехия
Милосердие 6.7
Милосердие Gnade
драма 2011, Германия / Норвегия
Грядущие дни 6.9
Грядущие дни Die kommenden Tage
фантастика, драма 2010, Германия
Смотреть трейлер
