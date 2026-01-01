Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Маттиас Гласнер
Награды
Награды и номинации Маттиас Гласнер
Matthias Glasner
О персоне
Награды
Награды и номинации Маттиас Гласнер
Берлинале 2024
Лучший сценарий
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Премия Гильдии кинематографистов
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2006
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2012
Лучший фильм
Номинант
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