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Все болельщицы умрут. Трейлер
Все болельщицы умрут. Трейлер
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Дата публикации: 29 апреля 2014
Все болельщицы умрут
– Девушки из группы футбольных болельщиц погибают не по своей вине. Однако вскоре они мистическим образом воскресают и наводят ужас в школе, сея вокруг себя смерть в отместку за то, как с ними поступили.
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