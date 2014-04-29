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Все болельщицы умрут - трейлер
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Все болельщицы умрут. Трейлер

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Дата публикации: 29 апреля 2014
Все болельщицы умрут – Девушки из группы футбольных болельщиц погибают не по своей вине. Однако вскоре они мистическим образом воскресают и наводят ужас в школе, сея вокруг себя смерть в отместку за то, как с ними поступили.
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5.1 Все болельщицы умрут
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