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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Мока Чичуа
Maka Chichua
Киноафиша
Персоны
Мока Чичуа
Мока Чичуа
Maka Chichua
Дата рождения
31 марта 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тбилиси, Грузия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Улыбайся
(2012)
Фильмография Мока Чичуа
7.4
Улыбайся
Gaigimet
комедия, драма
2012, Грузия / Франция / Люксембург
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