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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Милисент Мартин
Millicent Martin
Киноафиша
Персоны
Милисент Мартин
Милисент Мартин
Millicent Martin
Дата рождения
8 июня 1934
Возраст
92 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Грейс и Фрэнки
(2015)
7.6
Красотки в Кливленде
(2010)
7.6
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
(2005)
Фильмография Милисент Мартин
7.8
Грейс и Фрэнки
комедия
2015, США
6.8
Две девицы на мели
комедия
2011, США
7.6
Красотки в Кливленде
комедия
2010, США
5.4
Братья Джонас
комедия, семейный, мюзикл
2009, США
5.4
Возвращение в Хеллоуинтаун
Return to Halloweentown
боевик, комедия, семейный
2006, США
6.4
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
комедия, детский, семейный
2005, США
7.6
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
Mrs. Palfrey at the Claremont
комедия, драма
2005, США / Великобритания
7.3
Элфи
Alfie
драма, комедия
1966, Великобритания
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