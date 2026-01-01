Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Милисент Мартин Millicent Martin
Киноафиша Персоны Милисент Мартин

Милисент Мартин

Millicent Martin

Дата рождения
8 июня 1934
Возраст
92 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Грейс и Фрэнки 7.8
Грейс и Фрэнки (2015)
Красотки в Кливленде 7.6
Красотки в Кливленде (2010)
Госпожа Палфрей в Клейрмонте 7.6
Госпожа Палфрей в Клейрмонте (2005)

Фильмография Милисент Мартин

Грейс и Фрэнки 7.8
Грейс и Фрэнки
комедия 2015, США
Две девицы на мели 6.8
Две девицы на мели
комедия 2011, США
Красотки в Кливленде 7.6
Красотки в Кливленде
комедия 2010, США
Братья Джонас 5.4
Братья Джонас
комедия, семейный, мюзикл 2009, США
Возвращение в Хеллоуинтаун 5.4
Возвращение в Хеллоуинтаун Return to Halloweentown
боевик, комедия, семейный 2006, США
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди 6.4
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
комедия, детский, семейный 2005, США
Госпожа Палфрей в Клейрмонте 7.6
Госпожа Палфрей в Клейрмонте Mrs. Palfrey at the Claremont
комедия, драма 2005, США / Великобритания
Элфи 7.3
Элфи Alfie
драма, комедия 1966, Великобритания
Показать еще
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше