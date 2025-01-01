Меню
Персоны
Маржан Сатрапи
Награды
Награды и номинации Маржан Сатрапи
Marjane Satrapi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Маржан Сатрапи
Оскар 2008
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Best Animated Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Golden Lion
Номинант
