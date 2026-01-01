Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алекс Калогномос
Alex Kalognomos
Киноафиша
Персоны
Алекс Калогномос
Алекс Калогномос
Alex Kalognomos
Дата рождения
22 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.5
Невероятные приключения американца в Армении
(2012)
Фильмография Алекс Калогномос
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.5
Невероятные приключения американца в Армении
Lost and Found in Armenia
комедия
2012, США / Армения
Смотреть трейлер
