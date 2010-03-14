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Фильмография
Лайл Уилсон
Lisle Wilson
Киноафиша
Персоны
Лайл Уилсон
Лайл Уилсон
Lisle Wilson
Дата рождения
2 сентября 1943
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
14 марта 2010
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Байки из склепа
(1989)
6.9
Сестры
(1973)
Фильмография Лайл Уилсон
7.8
Байки из склепа
комедия, фэнтези, ужасы
1989, США
6.9
Сестры
Sisters
ужасы, триллер
1973, США
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