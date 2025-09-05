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Постер фильма Saipan
6.6
Киноафиша Фильмы Saipan
6.6

Saipan

, 2025
Saipan
Ирландия / биография, драма, исторический / 18+
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Постер фильма Saipan
6.6
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Инна Хардвик
Roy Keane
Стив Куган
Стив Куган
Mick McCarthy
Питер МакДональд
Питер МакДональд
Mick Byrne
Элис Лоу
Элис Лоу
Fiona McCarthy
Джэми Бимиш
Джэми Бимиш
Dickie Moloney
Харриет Кейнс
Харриет Кейнс
Theresa Keane
Оливер Куперсмит
Оливер Куперсмит
Jason McAteer
Джек Хикки
Джек Хикки
Zachary Murdiff
Young Roy
Aidan Moriarty
Journalist
Уна Кэрилл
Air Hostess
Matthew Cassidy
Ireland Squad
Режиссер Лиза Баррос Д’Са, Глен Лейберн
Сценарист Пол Фрэйзер
Композитор Дэвид Холмс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 1 апреля 2026
Премьера в мире 5 сентября 2025
Дата выхода
5 февраля 2026 Австралия MA 15+
23 января 2026 Великобритания 15
1 января 2026 Ирландия
21 мая 2026 Нидерланды 12
Сборы в мире $1 333 025
Производство Wild Atlantic Pictures, Fine Point Films
Другие названия
Saipan

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 7 ноября 2025

Отзывы о фильме

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