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6.6
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Saipan
6.6
Saipan
, 2025
Saipan
Ирландия / биография, драма, исторический / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.6
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В ролях
Инна Хардвик
Roy Keane
Стив Куган
Mick McCarthy
Питер МакДональд
Mick Byrne
Элис Лоу
Fiona McCarthy
Джэми Бимиш
Dickie Moloney
Харриет Кейнс
Theresa Keane
Оливер Куперсмит
Jason McAteer
Джек Хикки
Zachary Murdiff
Young Roy
Aidan Moriarty
Journalist
Уна Кэрилл
Air Hostess
Matthew Cassidy
Ireland Squad
Режиссер
Лиза Баррос Д’Са
,
Глен Лейберн
Сценарист
Пол Фрэйзер
Композитор
Дэвид Холмс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
1 апреля 2026
Премьера в мире
5 сентября 2025
Дата выхода
5 февраля 2026
Австралия
MA 15+
23 января 2026
Великобритания
15
1 января 2026
Ирландия
21 мая 2026
Нидерланды
12
Сборы в мире
$1 333 025
Производство
Wild Atlantic Pictures, Fine Point Films
Другие названия
Saipan
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 7 ноября 2025
Отзывы о фильме
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