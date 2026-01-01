Оповещения от Киноафиши
Luciano Pavarotti
Награды и номинации Лучано Паваротти
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performing
Победитель
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Победитель
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Победитель
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Cultural Program
Номинант
 Outstanding Cultural Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980 Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
 Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Золотая малина 1983 Золотая малина 1983
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
