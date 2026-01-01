Оповещения от Киноафиши
Награды
Награды и номинации Лучано Паваротти
Luciano Pavarotti
О персоне
Фильмография
События
Награды
Награды и номинации Лучано Паваротти
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performing
Победитель
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Победитель
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Победитель
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Cultural Program
Номинант
Outstanding Cultural Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Золотая малина 1983
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
