Персоны
Кэти Сагал
Награды
Награды и номинации Кэти Сагал
Katey Sagal
О персоне
Фильмография
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
