О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Доверие
Доверие
Trust
Напомним о выходе в прокат
триллер
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Голливудская актриса после скандала прячется в отдаленном домике, но обнаруживает, что ее предали. Ей приходится бороться за выживание с тем, кому когда-то доверяла.
Развернуть
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
19 сентября 2025
Премьера в мире
19 сентября 2025
Сборы в мире
$368 186
Производство
Dahlstar, Koulest Productions, Twisted Pictures
Другие названия
Trust
Режиссер
Карлсон Янг
В ролях
Софи Тернер
Риз Койро
Билли Кэмпбелл
Питер Менса
Форрест Гудлак
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.0
Оцените
10
голосов
4
IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
