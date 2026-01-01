Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шэйн Даусон Shane Dawson
Киноафиша Персоны Шэйн Даусон

Шэйн Даусон

Shane Dawson

Дата рождения
19 июля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Лонг-Бич, США
Актерское амплуа
Герой триллеров

Популярные фильмы

Смайли 3.9
Смайли (2012)

Фильмография Шэйн Даусон

Смайли 3.9
Смайли Smiley
триллер 2012, США
Смотреть трейлер
Показать еще
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше