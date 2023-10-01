Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Главарь: Дело о шикарном кольце
5.5
Киноафиша Фильмы Главарь: Дело о шикарном кольце
5.5

Главарь: Дело о шикарном кольце

, 2023
The Ringleader: The Case of the Bling Ring
США / документальный / 18+
Постер фильма Главарь: Дело о шикарном кольце
5.5

В ролях

Amy Kaufman
Christine Kee
Sarika Kim
David Lee
Rachel Lee
Self - Bling Ring Mastermind
Джош Манкевич
Self - Dateline NBC Correspondent
Allen Salkin
Eden Shizzle
Режиссер Эрин Ли Карр
Композитор Chanell Crichlow, Michael Tuller
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 октября 2023
Премьера в мире 1 октября 2023
Производство HBO Documentary Films, Story Syndicate, Carr Lot Productions
Другие названия
The Ringleader: The Case of the Bling Ring, A bandavezér: A Bling Ring csapat esete, A Líder do Bling Ring: Os Roubos de Hollywood Hills, La líder del Bling Ring: Los robos de Hollywood Hills, Liderka: Sprawa Bling Ring, Mente criminal: El caso del Bling Ring

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 9 октября 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше