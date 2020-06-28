«Я исчезну во тьме» — документальный цикл канала HBO, в котором рассказывается о злодеяниях маньяка Джозефа Деанджело. В 1970-80-е он совершил по меньшей мере десять убийств и изнасиловал около пятидесяти человек. Вплоть до 2001 года эти преступления считались совершенными разными агрессорами. Ключевую роль в итоговой поимке злоумышленника, остававшегося безнаказанным вплоть до 2018 года, сыграла журналистка Мишель МакНамара. Сериал, посвященный деталям расследования, снят по ее книге-бестселлеру.