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Постер к сериалу Я исчезну во тьме
Постер к сериалу Я исчезну во тьме
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Я исчезну во тьме
Я исчезну во тьме (2020 - …) I'll Be Gone in the Dark 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 7 часов 0 минут
О чем сериал

«Я исчезну во тьме» — документальный цикл канала HBO, в котором рассказывается о злодеяниях маньяка Джозефа Деанджело. В 1970-80-е он совершил по меньшей мере десять убийств и изнасиловал около пятидесяти человек. Вплоть до 2001 года эти преступления считались совершенными разными агрессорами. Ключевую роль в итоговой поимке злоумышленника, остававшегося безнаказанным вплоть до 2018 года, сыграла журналистка Мишель МакНамара. Сериал, посвященный деталям расследования, снят по ее книге-бестселлеру.

Я исчезну во тьме - трейлер
Я исчезну во тьме
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эми Райан
Эми Райан
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
Пол Хэйнс
Лорен Орландо
Мелани Барбо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я исчезну во тьме - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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