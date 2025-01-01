Меню
Персоны
Лиз Гарбус
Награды
Награды и номинации Лиз Гарбус
Liz Garbus
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лиз Гарбус
Оскар 2016
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 1999
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Non-Fiction Special
Номинант
Outstanding Non-Fiction Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший документальный фильм
Номинант
Лучший документальный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best International Series
Номинант
Best International Series
Номинант
Сандэнс 1998
Документалистика
Победитель
Документалистика
Победитель
Сандэнс 2009
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2002
Документалистика
Номинант
