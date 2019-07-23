Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эра выживания" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Кто убил Гаррета Филлипса?
Постер к сериалу Кто убил Гаррета Филлипса?
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Кто убил Гаррета Филлипса?

Кто убил Гаррета Филлипса? (2019 - 2019)

Who Killed Garrett Phillips? 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Это документальный проект о нераскрытом преступлении, из-за которого прокурор лишился своей работы. Действие происходит в спокойном городке, где посреди бела дня неожиданно погибает ребенок. В 2012 году мальчик по имени Гаррет Филлипс был найден задушенным в своем доме в Потсдаме, провинциальном городке на севере штата Нью-Йорк. Главными подозреваемыми стали футбольный тренер и бывший возлюбленный матери Гаррета. По ходу расследования дело становилось все более запутанным. Убийцу так и не удалось найти.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кто убил Гаррета Филлипса? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Приложение киноафиши