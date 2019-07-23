Это документальный проект о нераскрытом преступлении, из-за которого прокурор лишился своей работы. Действие происходит в спокойном городке, где посреди бела дня неожиданно погибает ребенок. В 2012 году мальчик по имени Гаррет Филлипс был найден задушенным в своем доме в Потсдаме, провинциальном городке на севере штата Нью-Йорк. Главными подозреваемыми стали футбольный тренер и бывший возлюбленный матери Гаррета. По ходу расследования дело становилось все более запутанным. Убийцу так и не удалось найти.