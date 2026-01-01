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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Ник Брумфилд
Nick Broomfield
Киноафиша
Персоны
Ник Брумфилд
Ник Брумфилд
Nick Broomfield
Дата рождения
30 января 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.1
The Stones и Брайан Джонс
(2023)
7.0
Марианна и Леонард: Слова любви
(2019)
6.8
Уитни: Могу я быть собой?
(2017)
Фильмография Ник Брумфилд
7.1
The Stones и Брайан Джонс
The Stones and Brian Jones
документальный, музыка
2023, Великобритания
7
Марианна и Леонард: Слова любви
Marianne & Leonard: Words of Love
документальный, мюзикл
2019, США
6.8
Уитни: Могу я быть собой?
Whitney: Can I Be Me
документальный, мюзикл
2017, США / Великобритания
Смотреть трейлер
6.4
Sarah Palin: You Betcha!
Sarah Palin: You Betcha!
документальный
2011, США / Канада
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