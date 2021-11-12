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Постер к сериалу Психиатр по соседству
Постер к сериалу Психиатр по соседству
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Киноафиша Сериалы Психиатр по соседству
Психиатр по соседству (2021 - …) The Shrink Next Door 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Психиатр по соседству» – проект от стримингового сервиса Apple TV+, в основу которого лег подкаст The Shrink Next Door, вышедший в 2019 году, о психиатре Исааке Хершкопфе, использовавшем свое служебное положение ради собственной выгоды. Сериал рассказывает об обратной стороне отношений между врачом и пациентом, которые могут оказаться нездоровыми и обернуться манипуляцией. Хершкопф в исполнении Пола Радда постепенно втирается в доверие к одному из своих клиентов Мартину (Уилл Феррелл) во время их сессий, а позже и вовсе переезжает в его дом и становится во главе семейного бизнеса Мартина.

Психиатр по соседству - дублированный трейлер
Психиатр по соседству
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пол Радд
Пол Радд Dr. Isaac "Ike" Herschkopf
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл Martin "Marty" Markowitz
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Кейси Уилсон
Кейси Уилсон
Сарайю Блю
Сарайю Блю
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Психиатр по соседству - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Пол Радд манипулирует Уиллом Фарреллом в трейлере сериала «Психиатр по соседству»
Пол Радд манипулирует Уиллом Фарреллом в трейлере сериала «Психиатр по соседству»
Слушать саундтрек сериала Психиатр по соседству
Кадры из сериала
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