«Психиатр по соседству» – проект от стримингового сервиса Apple TV+, в основу которого лег подкаст The Shrink Next Door, вышедший в 2019 году, о психиатре Исааке Хершкопфе, использовавшем свое служебное положение ради собственной выгоды. Сериал рассказывает об обратной стороне отношений между врачом и пациентом, которые могут оказаться нездоровыми и обернуться манипуляцией. Хершкопф в исполнении Пола Радда постепенно втирается в доверие к одному из своих клиентов Мартину (Уилл Феррелл) во время их сессий, а позже и вовсе переезжает в его дом и становится во главе семейного бизнеса Мартина.