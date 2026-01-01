Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Шэрон Хорган
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Награды и номинации Шэрон Хорган
Sharon Horgan
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Награды и номинации Шэрон Хорган
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Drama Series
Победитель
Writer, Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Scripted Comedy
Победитель
Scripted Comedy
Победитель
BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2020
Scripted Comedy
Номинант
Scripted Comedy
Номинант
BAFTA 2018
Best Scripted Comedy
Номинант
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
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