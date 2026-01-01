Оповещения от Киноафиши
Мелани Винигер Melanie Winiger
Мелани Винигер

Melanie Winiger

Дата рождения
22 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Цюрих, Швейцария
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Романтическая актриса

Синестезия 6.7
Синестезия (2010)
Грибы 3D 5.7
Грибы 3D (2011)
Армейский пирог 5.3
Армейский пирог (2003)

Грибы 3D 5.7
Грибы 3D One Way Trip
ужасы 2011, Швейцария / Австрия
Синестезия 6.7
Синестезия Sinestesia
драма 2010, Швейцария
Армейский пирог 5.3
Армейский пирог Achtung, fertig, Charlie!
мелодрама, комедия 2003, Швеция
