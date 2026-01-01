Оповещения от Киноафиши
Мелани Винигер
Melanie Winiger
Киноафиша
Персоны
Мелани Винигер
Мелани Винигер
Melanie Winiger
Дата рождения
22 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Цюрих, Швейцария
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.7
Синестезия
(2010)
5.7
Грибы 3D
(2011)
5.3
Армейский пирог
(2003)
Фильмография Мелани Винигер
5.7
Грибы 3D
One Way Trip
ужасы
2011, Швейцария / Австрия
Смотреть трейлер
6.7
Синестезия
Sinestesia
драма
2010, Швейцария
5.3
Армейский пирог
Achtung, fertig, Charlie!
мелодрама, комедия
2003, Швеция
