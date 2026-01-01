Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марко Рима
Marco Rima
Марко Рима
Марко Рима
Marco Rima
Дата рождения
7 апреля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Винтертур, Швейцария
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.3
Армейский пирог
(2003)
Фильмография Марко Рима
5.3
Армейский пирог
Achtung, fertig, Charlie!
мелодрама, комедия
2003, Швеция
