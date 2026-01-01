Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Лус
Martin Loos
Киноафиша
Персоны
Мартин Лус
Мартин Лус
Martin Loos
Дата рождения
1 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Штайр, Австрия
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Фалько - Черт возьми, мы все еще живы!
(2008)
5.7
Грибы 3D
(2011)
Фильмография Мартин Лус
Жанр
Все
Биография
Драма
Мюзикл
Ужасы
Год
Все
2011
2008
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.7
Грибы 3D
One Way Trip
ужасы
2011, Швейцария / Австрия
Смотреть трейлер
6.8
Фалько - Черт возьми, мы все еще живы!
Falco - Verdammt, wir leben noch!
мюзикл, драма, биография
2008, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
