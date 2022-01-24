Оповещения от Киноафиши
Айберк Пекджан Ayberk Pekcan
Айберк Пекджан

Ayberk Pekcan

Дата рождения
22 мая 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
24 января 2022
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Мустанг 7.7
Мустанг (2015)
Зимняя спячка 7.2
Зимняя спячка (2014)

Фильмография Айберк Пекджан

Жанр
Год
Мустанг 7.7
Мустанг Mustang
драма 2015, Франция / Германия / Турция / Катар
Смотреть трейлер
Зимняя спячка 7.3
Зимняя спячка Kis uykusu
драма 2014, Турция / Германия / Франция
Смотреть трейлер
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
