О персоне
Фильмография
Айберк Пекджан
Ayberk Pekcan
Айберк Пекджан
Айберк Пекджан
Ayberk Pekcan
Дата рождения
22 мая 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
24 января 2022
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Мустанг
(2015)
7.2
Зимняя спячка
(2014)
Фильмография Айберк Пекджан
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2015
2014
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.7
Мустанг
Mustang
драма
2015, Франция / Германия / Турция / Катар
Смотреть трейлер
7.3
Зимняя спячка
Kis uykusu
драма
2014, Турция / Германия / Франция
Смотреть трейлер
