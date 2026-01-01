Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Оксана Семенова
Oksana Semenova
Киноафиша
Персоны
Оксана Семенова
Оксана Семенова
Oksana Semenova
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Охотник
(2010)
5.2
Время женщин
(2018)
4.6
Белые розы надежды
(2011)
Фильмография Оксана Семенова
5.2
Время женщин
мелодрама
2018, Россия
4.6
Белые розы надежды
драма, мелодрама, мини-сериал
2011, Украина
6.1
Охотник
Okhotnik
драма
2010, Россия
Смотреть трейлер
1.6
На крыше мира
Na kryshe mira
мелодрама
2008, Россия
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