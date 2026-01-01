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Эми Гроунинг
Amy Groening
Киноафиша
Персоны
Эми Гроунинг
Эми Гроунинг
Amy Groening
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.3
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания
(2023)
6.7
Расследования Фрэнки Дрейк
(2017)
6.2
Всё из тыквы
(2022)
Фильмография Эми Гроунинг
5.4
Охота на короля
King of Killers
боевик, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
7.3
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания
Miracle in Bethlehem, PA.
мелодрама
2023, Канада
5.9
Второй шанс на Рождество
We Wish You a Married Christmas
комедия, мелодрама
2022, Канада / США
6.3
Всё из тыквы
Pumpkin Everything
комедия, драма, мелодрама
2022, Канада / США
6.7
Расследования Фрэнки Дрейк
драма, криминал, детектив
2017, Канада
5.8
День отца
Father's Day
боевик, ужасы, комедия
2011, США / Канада
Смотреть трейлер
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Новости о Эми Гроунинг
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