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Pumpkin Everything

Всё из тыквы, 2022

2022 / Канада / США
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О фильме
Писательница Эми возвращается в свой родной город, чтобы присмотреть за своим упрямым дедушкой Томом и его магазином, оформленным в тыквенном стиле. Оставаясь там, она пересекается с мужчиной из своего прошлого.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 ноября 2023
Премьера в мире 7 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Джефф Бисли
В ролях
Тейлор Коул
Кори Севьер
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Пола Бодро
Пол Эссимбр
Пол Эссимбр
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
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Постер фильма Всё из тыквы 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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