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, 2026
The History of Concrete
США / документальный, комедия
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О фильме
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7.6
Пойду
1
Не пойду
0
О фильме
Триумфатор фестиваля «Сандэнс» — абсурдная комедия о главном материале планеты.
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В ролях
Джон М. Уилсон
Self
Режиссер
Джон М. Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
18 марта 2026
Дата выхода
18 сентября 2026
США
Производство
Bronxburgh, Central Pictures, Peanut World Pictures
Другие названия
The History of Concrete, История бетона
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Рейтинг фильма
7.6
Оцените
13
голосов
7.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
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