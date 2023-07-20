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Киноафиша Новости Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля»

Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля»

20 июля 2023 15:48
Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля»

Новый экшен-триллер в духе «Джона Уика».

Российская кинокомпания «Каропрокат» выпустила дублированный трейлер зубодробительного боевика «Охота на короля» с Фрэнком Грилло в главной роли. Фильм выйдет в прокат 31 августа.

Главный герой — непревзойденный наемный убийца Хорхе Дракос (Грилло), который также известен под прозвищем Король. Репутацию Дракоса как самого искусного киллера решает оспорить подпольная организация наемников, объявляющая награду в $10 млн за его голову. Впрочем, для вышедших на охоту убийц денежная награда — лишь приятный бонус, поскольку ими прежде всего движет желание перехватить королевский статус Дракоса. В то же время сам Дракос хочет уйти на покой, травмированный потерей возлюбленной. Несмотря на клятву больше не браться за оружие, персонаж Грилло вынужден дать отпор алчным киллерам со всего света.

Режиссером и сценаристом фильма выступает Кевин Гревье, ранее сотрудничавший со студиями Marvel и DC. В основу «Охоты на короля» лег одноименный комикс, автором которого также является Гревье. В основной актерский состав вместе с Грилло вошли Стивен Дорфф, Ален Мусси, Мари Авгеропулос, Шэннон Кук-Чун, Эми Гроунинг и Жорж Сен-Пьер.

Фото: Dovetale Media
Елена Королева
Елена Королева
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