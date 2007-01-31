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Фильмография
Ли Бергер
Lee Bergere
Киноафиша
Персоны
Ли Бергер
Ли Бергер
Lee Bergere
Дата рождения
10 апреля 1924
Возраст
82 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
31 января 2007
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Она написала убийство
(1984)
6.8
Боб и Кэрол, Тед и Элис
(1969)
Фильмография Ли Бергер
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
6.8
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Bob & Carol & Ted & Alice
драма, комедия
1969, США
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