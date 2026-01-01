Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Михалис Какояннис Награды

Награды и номинации Михалис Какояннис

Michael Cacoyannis
Награды и номинации Михалис Какояннис
Оскар 1965 Оскар 1965
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962 Каннский кинофестиваль 1962
Лучшая кинематографическая транспозиция
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977 Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1961 Каннский кинофестиваль 1961
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1958 Каннский кинофестиваль 1958
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1956 Каннский кинофестиваль 1956
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955 Каннский кинофестиваль 1955
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1954 Каннский кинофестиваль 1954
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1965 Золотой глобус 1965
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Film from any Source
Номинант
 UN Award
Номинант
Берлинале 1960 Берлинале 1960
Золотой берлинский медведь
Номинант
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
«Союзмультфильм» наконец-то выдал свой ответ «Смешарикам» – у взрослых сведет олдскулы: Винни-Пух и Матроскин снова стали малышами
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах
«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»
«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше