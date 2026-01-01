Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Персоны
Михалис Какояннис
Награды
Награды и номинации Михалис Какояннис
Michael Cacoyannis
О персоне
Награды
Награды и номинации Михалис Какояннис
Оскар 1965
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962
Лучшая кинематографическая транспозиция
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1961
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1958
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1956
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1954
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Film from any Source
Номинант
UN Award
Номинант
Берлинале 1960
Золотой берлинский медведь
Номинант
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