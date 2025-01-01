Меню
Линн Рэмси
Награды
Награды и номинации Линн Рэмси
Lynne Ramsay
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Линн Рэмси
Каннский кинофестиваль 2017
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Иностранный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1998
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA 2013
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2012
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2011
Лучший режиссер
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Международный
Номинант
