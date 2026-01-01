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Фильмография
Морис Лами
Maurice Lamy
Киноафиша
Персоны
Морис Лами
Морис Лами
Maurice Lamy
Дата рождения
9 ноября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.2
Последняя битва
(1983)
4.2
Изноугуд или Калиф на час
(2005)
Фильмография Морис Лами
4.2
Изноугуд или Калиф на час
Iznogoud
комедия
2005, Франция
7.3
Последняя битва
Le dernier combat
фантастика
1983, Франция
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