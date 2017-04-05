Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Меме Перлини
Memè Perlini
Киноафиша
Персоны
Меме Перлини
Меме Перлини
Memè Perlini
Дата рождения
8 декабря 1947
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
5 апреля 2017
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Семья
(1986)
6.7
Каким ты меня хочешь
(1997)
Фильмография Меме Перлини
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1997
1986
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.7
Каким ты меня хочешь
Come mi vuoi / As You Want Me
комедия, драма
1997, Франция / Италия
7.4
Семья
La famiglia
мелодрама, исторический, мюзикл, драма, биография
1986, Франция / Италия
