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Фильмография
Мануэль Руби
Manuel Rubey
Киноафиша
Персоны
Мануэль Руби
Мануэль Руби
Manuel Rubey
Дата рождения
26 марта 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Вена, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
The Glory of Life
(2024)
7.0
80+
(2024)
7.0
Команда
(2015)
Фильмография Мануэль Руби
7.3
The Glory of Life
The Glory of Life
драма
2024, Германия
7
80+
80 Plus
комедия
2024, Австрия / Германия
6.5
Корсаж
Corsage
биография, драма, исторический
2022, Австрия / Люксембург / Германия / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Революционеры (в прошлом)
Waren einmal Revoluzzer / Once Were Rebels
драма, комедия
2019, Австрия
6.1
Где же мы ошиблись?
Was hat uns bloß so ruiniert
комедия, драма
2016, Австрия
7
Команда
драма, криминал, триллер
2015, Швеция
6.9
Грубер уходит
Gruber geht
драма
2015, Австрия
6.8
Фалько - Черт возьми, мы все еще живы!
Falco - Verdammt, wir leben noch!
мюзикл, драма, биография
2008, Германия / Австрия
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