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Мануэль Руби
Мануэль Руби
Manuel Rubey
О персоне
Фильмография
Мануэль Руби
Manuel Rubey
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Дата рождения
26 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Вена, Австрия
Фильмография Мануэль Руби
Корсаж
биография, драма, исторический
2022, Австрия / Люксембург / Германия / Франция
7.0
Революционеры (в прошлом)
драма, комедия
2019, Австрия
6.0
Где же мы ошиблись?
комедия, драма
2016, Австрия
6.0
Грубер уходит
драма
2015, Австрия
7.0
Фалько - Черт возьми, мы все еще живы!
мюзикл, драма, биография
2008, Германия / Австрия
6.0
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