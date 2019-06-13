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Фильмография
Шон МакКэн
Sean McCann
Киноафиша
Персоны
Шон МакКэн
Шон МакКэн
Sean McCann
Дата рождения
24 сентября 1935
Возраст
83 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 июня 2019
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.5
Чудо/Мираж на льду
(2004)
7.1
Увалень Томми
(1995)
6.7
Возможные миры
(2000)
Фильмография Шон МакКэн
5.7
Смерть на реке
The River King
драма, детектив, триллер
2005, Канада
7.5
Чудо/Мираж на льду
Miracle
драма, исторический
2004, США
6.7
Возможные миры
Possible Worlds
драма, криминал, фантастика
2000, Канада
7.1
Увалень Томми
Tommy Boy
приключения, комедия
1995, США
5.7
Виновен вне подозрений
Guilty as Sin
драма, триллер, криминал
1993, США
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