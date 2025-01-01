Меню
Гленн Форд
Награды
Награды и номинации Гленн Форд
Glenn Ford
Золотой глобус 1962
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1958
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Номинант
