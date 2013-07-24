Меню
Каждый божий день - трейлер
Киноафиша Трейлеры Каждый божий день. Трейлер

Каждый божий день. Трейлер

Дата публикации: 24 июля 2013
Каждый божий день – Пока Антониа работает в компании по прокату автомобилей, её парень Гвидо отдыхает. Вечером они меняются ролями, Гвидо идёт на смену, он работает ночным консьержем, Антонина же и должна будет провести ночь одна. И вот когда молодая пара наконец решает завести ребенка, они сталкиваются с трудностями, им, собственно, некогда! Чтобы не изменять своим чувствам, Тони и Гвидо ищут обходные пути, в ходе которым они укрепляют любовь, переживая множество смешных ситуаций.
6.2 Каждый божий день
Каждый божий день комедия, драма, 2012, Италия
