Каждый божий день
– Пока Антониа работает в компании по прокату автомобилей, её парень Гвидо отдыхает. Вечером они меняются ролями, Гвидо идёт на смену, он работает ночным консьержем, Антонина же и должна будет провести ночь одна. И вот когда молодая пара наконец решает завести ребенка, они сталкиваются с трудностями, им, собственно, некогда! Чтобы не изменять своим чувствам, Тони и Гвидо ищут обходные пути, в ходе которым они укрепляют любовь, переживая множество смешных ситуаций.
