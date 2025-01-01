1882 год, в Йеллоустон-Сити приезжает бывший раб, надеясь найти себе дом. Тем временем кто-то убивает местного старателя, обнаружившего золото на прииске. Местный шериф арестовывает нового горожанина, но в его виновность не верит проповедник. По мере расследования преступления город раскалывается на две части.
СтранаСША
Продолжительность2 часа 7 минут
Год выпуска2022
Бюджет$7 000 000
Производствоf8 Films, Yellow Brick Films, SkyWolf Media
Другие названия
Murder at Yellowstone City, Asesinato en Yellowstone, Assassinat a Yellowstone, Assassinato em Yellowstone, Mord in Yellowstone City, Έγκλημα στο Γιέλοουστοουν, Убийство в Йеллоустон-Сити, 머더 앳 옐로스톤 시티