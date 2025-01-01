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Постер фильма Убийство в Йеллоустон-Сити
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Киноафиша Фильмы Убийство в Йеллоустон-Сити

Убийство в Йеллоустон-Сити

Murder at Yellowstone City 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1882 год, в Йеллоустон-Сити приезжает бывший раб, надеясь найти себе дом. Тем временем кто-то убивает местного старателя, обнаружившего золото на прииске. Местный шериф арестовывает нового горожанина, но в его виновность не верит проповедник. По мере расследования преступления город раскалывается на две части.
Страна США
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2022
Бюджет $7 000 000
Производство f8 Films, Yellow Brick Films, SkyWolf Media
Другие названия
Murder at Yellowstone City, Asesinato en Yellowstone, Assassinat a Yellowstone, Assassinato em Yellowstone, Mord in Yellowstone City, Έγκλημα στο Γιέλοουστοουν, Убийство в Йеллоустон-Сити, 머더 앳 옐로스톤 시티
Режиссер
Ричард Грэй
В ролях
Айзая Мустафа
Айзая Мустафа
Зэк МакГоун
Зэк МакГоун
Томас Джейн
Томас Джейн
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Джон Эйлс
Джон Эйлс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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