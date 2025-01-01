Меню
Награды и номинации Адиля Ахтара

Adeel Akhtar
Награды и номинации Адиля Ахтара
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
