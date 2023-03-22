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Киноафиша Новости Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

22 марта 2023 12:39
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Премьера продолжения сериала о приключениях мальчика-гибрида в жестоком мире постапокалипсиса состоится в конце апреля.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», основанного на одноименных комиксах Джеффа Лемира. Центральные роли в продолжении шоу исполнили Кристиан Конвери («Кокаиновый медведь»), Нонсо Анози («Песочный человек»), Адиль Ахтар («Энола Холмс 2»), Стефания Оуэн («Дикари») и Даня Рамирес («Расскажи мне сказку»).

Действие разворачивается в мрачном постапокалиптическом мире. Сериал повествует о приключениях маленького мальчика Гаса (Конвери), являющегося гибридом человека и оленя, и его друга Джепперда (Анози). В конце первого сезона Гас попадает в плен к военизированной группировке «Последние люди», которая убивает детей-гибридов для того, чтобы найти лекарство от смертельного вируса, погубившего большую часть человечества.

Новый трейлер начинается со сцены, в которой «Последние люди» ставят опыты над Гасом. Их руководитель, генерал Аббот (Нил Сэндилэндс), использует детей для экспериментов пленного доктора Адитьи Сингха (Ахтар), стремящегося излечить свою зараженную жену Рани (Ализа Веллани). Ради защиты друзей Гас соглашается стать подопытным и начинает путешествие к тайнам прошлого своей матери Берди (Эми Саймец). В это же время Джепперд и Эйми Иден (Рамирес) объединяют силы, чтобы освободить детей-гибридов. Но их союз оказывается под угрозой, когда секреты Джепперда выходят на свет.

Шоураннером, режиссером и сценаристом второго сезона выступает Джим Микл, ранее работавший над первым сезоном сериала, а также детективом «В тени Луны», триллером «Холод в июле» и другими проектами.

Второй сезон «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» выйдет на Netflix 27 апреля.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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