Михаил Барышников
Награды
Награды и номинации Михаила Барышникова
Mikhail Baryshnikov
О персоне
Фильмография
Статьи
События
Награды
Оскар 1978
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Individual Performance in Classical Music/Dance Programming
Победитель
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Individual Achievement - Special Events
Победитель
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Achievement - Classical
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Special Classification of Outstanding Individual Achievement
Номинант
