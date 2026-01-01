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Фильмография
Шреди Габарин
Shredy Jabarin
Киноафиша
Персоны
Шреди Габарин
Шреди Габарин
Shredy Jabarin
Дата рождения
2 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Яффа, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Совокупность лжи
(2008)
7.2
Для моего отца
(2008)
6.8
Пузырь
(2006)
Фильмография Шреди Габарин
6.2
Мирал
Miral
драма
2010, Франция / Великобритания / Израиль
Смотреть трейлер
7.3
Совокупность лжи
Body of Lies
драма
2008, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Для моего отца
For My Father
драма
2008, Израиль / Германия
6.8
Пузырь
The Bubble
драма, мелодрама
2006, Израиль
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