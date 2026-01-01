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Шреди Габарин Shredy Jabarin
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Шреди Габарин

Shredy Jabarin

Дата рождения
2 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Яффа, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Совокупность лжи 7.3
Совокупность лжи (2008)
Для моего отца 7.2
Для моего отца (2008)
Пузырь 6.8
Пузырь (2006)

Фильмография Шреди Габарин

Мирал 6.2
Мирал Miral
драма 2010, Франция / Великобритания / Израиль
Смотреть трейлер
Совокупность лжи 7.3
Совокупность лжи Body of Lies
драма 2008, США
Смотреть трейлер Рецензия
Для моего отца 7.2
Для моего отца For My Father
драма 2008, Израиль / Германия
Пузырь 6.8
Пузырь The Bubble
драма, мелодрама 2006, Израиль
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