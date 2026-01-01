Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Мария Мерлино
María Merlino
Киноафиша
Персоны
Мария Мерлино
Мария Мерлино
María Merlino
Дата рождения
27 января 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Дерево
(2006)
6.4
Замена
(2022)
6.2
Так внезапно
(2002)
Фильмография Мария Мерлино
6
Человек, который любил летающие тарелки
El hombre que amaba los platos voladores
комедия, драма
2024, Аргентина
Смотреть трейлер
6.4
Замена
El Suplente
драма
2022, Аргентина / Италия / Франция / Испания / Мексика
6.9
Дерево
El Árbol
документальный
2006, Аргентина
6.2
Так внезапно
Suddenly / Tan de repente
драма
2002, Нидерланды / Аргентина
