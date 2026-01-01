Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маркос Ферранте
Marcos Ferrante
Киноафиша
Персоны
Маркос Ферранте
Маркос Ферранте
Marcos Ferrante
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Так внезапно
(2002)
Фильмография Маркос Ферранте
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2002
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Так внезапно
Suddenly / Tan de repente
драма
2002, Нидерланды / Аргентина
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667