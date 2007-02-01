Дерево, 2006

После показа картины на Фестивале независимого кино в Буэнос-Айресе журнал Variety отвесил комплимент операторской работе, которую, несмотря на цифровое качество, сравнил с операторскими достижениями Свена Нюквиста.
Документальная лента Дерево, автор которой Густаво Фонтан задумывается о неумолимом течении времени на примере отмирающего старого дерева, растущего перед окнами отчего дома. В фильме заняты пожилые родители режиссера. Критики высоко оценили ленту, отметив, что в рамках домашнего фильма, автору удалось найти язык со зрителем и выйти на уровень обобщений.