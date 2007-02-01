Дерево, 2006

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме После показа картины на Фестивале независимого кино в Буэнос-Айресе журнал Variety отвесил комплимент операторской работе, которую, несмотря на цифровое качество, сравнил с операторскими достижениями Свена Нюквиста. Развернуть Документальная лента Дерево, автор которой Густаво Фонтан задумывается о неумолимом течении времени на примере отмирающего старого дерева, растущего перед окнами отчего дома. В фильме заняты пожилые родители режиссера. Критики высоко оценили ленту, отметив, что в рамках домашнего фильма, автору удалось найти язык со зрителем и выйти на уровень обобщений. Развернуть 7.1 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 5 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 1 февраля 2007 Режиссер Густаво Фонтан В ролях Федерико Фонтан Густаво Фонтан Хулио Фонтан Все актеры и съемочная группа

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