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Киноафиша Фильмы Дерево
El Árbol

Дерево, 2006

2006 / Аргентина
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть О фильме
После показа картины на Фестивале независимого кино в Буэнос-Айресе журнал Variety отвесил комплимент операторской работе, которую, несмотря на цифровое качество, сравнил с операторскими достижениями Свена Нюквиста.
Документальная лента Дерево, автор которой Густаво Фонтан задумывается о неумолимом течении времени на примере отмирающего старого дерева, растущего перед окнами отчего дома. В фильме заняты пожилые родители режиссера. Критики высоко оценили ленту, отметив, что в рамках домашнего фильма, автору удалось найти язык со зрителем и выйти на уровень обобщений.
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 февраля 2007
Режиссер
Густаво Фонтан
В ролях
Федерико Фонтан
Густаво Фонтан
Хулио Фонтан
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