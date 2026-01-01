Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Клара Мерендино
María Clara Merendino
Мария Клара Мерендино
Мария Клара Мерендино
María Clara Merendino
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Последнее лето в Бойте
(2009)
Фильмография Мария Клара Мерендино
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Последнее лето в Бойте
The Last Summer of La Boyita / El ultimo verano de la Boyita
драма
2009, Франция / Испания / Аргентина
Смотреть трейлер
