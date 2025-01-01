Меню
Персоны
Бертран Бонелло
Награды
Награды и номинации Бертрана Бонелло
Bertrand Bonello
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Бертрана Бонелло
Каннский кинофестиваль 2001
Международная неделя критиков
Победитель
Каннский кинофестиваль 2019
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2022
Премия "Встречи"
Победитель
Премия "Встречи"
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Премия "Платформа"
Номинант
