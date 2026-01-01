Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мик Тэйлор
Mick Taylor
Киноафиша
Персоны
Мик Тэйлор
Мик Тэйлор
Mick Taylor
Дата рождения
17 января 1949
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Дай мне кров
(1970)
7.3
«Роллинг Стоунз» в изгнании
(2010)
Фильмография Мик Тэйлор
7.3
«Роллинг Стоунз» в изгнании
Stones in Exile
документальный, мюзикл
2010, США / Великобритания
Смотреть трейлер
7.8
Дай мне кров
Gimme Shelter
документальный, музыка, триллер
1970, США
