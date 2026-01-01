Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Михаил Слуцкий
Mikhail Slutsky
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Михаил Слуцкий
Михаил Слуцкий
Mikhail Slutsky
Дата рождения
19 июля 1907
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
23 июня 1959
Место рождения
Киев, Украина
Популярные фильмы
6.6
Концерт фронту
(1942)
4.7
В один прекрасный день
(1955)
Фильмография Михаил Слуцкий
4.7
В один прекрасный день
One fine day
комедия, мюзикл
1955, СССР
6.6
Концерт фронту
Kontsert frontu
короткометражный, мюзикл
1942, СССР
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